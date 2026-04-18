В Великобритании заявили об инциденте с контейнеровозом у берегов Омана - РИА Новости, 18.04.2026
16:00 18.04.2026
В Великобритании заявили об инциденте с контейнеровозом у берегов Омана

Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило о новом инциденте у берегов Омана, в результате которого под удар попал контейнеровоз.
  • UKMTO сообщило, что неизвестный снаряд повредил часть контейнеров на судне, возгораний зафиксировано не было.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило о новом инциденте у берегов Омана, в результате которого под удар попал контейнеровоз.
В субботу ведомство уже сообщало об инциденте с танкером в 20 морских милях (37 километрах) к северо-востоку от Омана.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 25 морских милях к северо-востоку от Омана. Сообщается о попадании неизвестного снаряда в контейнеровоз, что повредило часть контейнеров", - говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.
Как уточнило UKMTO, возгораний зафиксировано не было. Проводится расследование.
