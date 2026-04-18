В Одессе подросток поджег микроавтобус ТЦК
14:26 18.04.2026
В Одессе подросток поджег микроавтобус ТЦК

В Одессе школьник поджег принадлежащий военкомату микроавтобус

Сотрудники украинской полиции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Одессе подожгли микроавтобус военкомата.
  • Поджог устроил подросток, его уже задержали.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подросток поджег микроавтобус военкомата в Одессе, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на данные местных онлайн-сообществ.
«
Одессе подожгли микроавтобус. Как пишут местные паблики, авто принадлежит ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), а поджог устроил <...> школьник", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
По данным издания, подросток уже задержан.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. На этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
