В Одессе подросток поджег микроавтобус ТЦК

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подросток поджег микроавтобус военкомата в Одессе, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на данные местных онлайн-сообществ.
По данным издания, подросток уже задержан.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. На этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
