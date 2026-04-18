В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщила Росавиация.
В субботу Росавиация объявила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода.
"Аэропорт Нижнего Новгорода ("Чкалов"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.