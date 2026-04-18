Диетолог раскрыла опасность сладких напитков

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Регулярное употребление сладких напитков может привести к формированию избыточной массы тела, сахарному диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям, включая повышение риска инсульта, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
"Регулярное употребление сладких напитков ассоциируется с избыточной массой тела, развитием метаболических нарушений, сахарного диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний, и риска развития их осложнений, в частности инсульта", - рассказала Стародубова.
По словам диетолога, употребление добавленных сахаров не должно превышать 10% от общей калорийности рациона питания.