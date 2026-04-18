Минпросвещения определило нагрузку на школьников старших классов

Нижняя граница соответствует максимальной нагрузке по СанПиН при пятидневной учебной неделе (34 часа), а верхняя — при шестидневной (37 часов).

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Объем учебной нагрузки школьников 10-11-х классов составляет до 2516 часов за два года, сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

"Федеральный государственный образовательный стандарт регламентирует минимальное и максимальное количество часов на уровень образования. Так, объем учебных часов старшеклассника за два года обучения, согласно стандарту, составляет от 2312 до 2516 часов", — рассказал он.