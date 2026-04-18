Минпросвещения определило нагрузку на школьников старших классов
02:06 18.04.2026 (обновлено: 12:12 18.04.2026)
Минпросвещения определило нагрузку на школьников старших классов

Минпросвещения: объем нагрузки старшеклассников составил до 2516 часов за 2 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Объем учебных часов школьников 10-11-х классов составляет от 2312 до 2516 за два года, рассказал эксперт Минпросвещения Максим Костенко.
  • Нижняя граница соответствует максимальной нагрузке по СанПиН при пятидневной учебной неделе (34 часа), а верхняя — при шестидневной (37 часов).
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Объем учебной нагрузки школьников 10-11-х классов составляет до 2516 часов за два года, сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.
"Федеральный государственный образовательный стандарт регламентирует минимальное и максимальное количество часов на уровень образования. Так, объем учебных часов старшеклассника за два года обучения, согласно стандарту, составляет от 2312 до 2516 часов", — рассказал он.
Нижняя граница соответствует максимальной недельной нагрузке по СанПиН при пятидневной учебной неделе (34 часа), а верхняя — при шестидневной (37 часов), пояснил Костенко.
