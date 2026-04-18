Раскрыт маршрут, по которому колумбийские наемники добираются до Украины - РИА Новости, 18.04.2026
01:48 18.04.2026 (обновлено: 07:23 18.04.2026)
Раскрыт маршрут, по которому колумбийские наемники добираются до Украины

РИА Новости: колумбийские наемники добираются до Украины через ФРГ и Польшу

Колумбийские наемники ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Колумбийские наемники, завербованные в ВСУ, едут на Украину с пересадками в Испании, Германии и Польше, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник, связанный с данным рынком.
«
"Летят в Испанию, потом добираются до Германии, откуда на автобусе доезжают до Польши и далее едут на Украину", — рассказал он.
В марте Колумбия на фоне массового участия своих граждан в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.
Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны". Это заявление стало ответом на слова посла России в Боготе Николая Тавдумадзе о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.
УкраинаИспанияГерманияНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )Вооруженные силы Украины
 
 
