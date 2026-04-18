МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Колумбийские наемники, завербованные в ВСУ, едут на Украину с пересадками в Испании, Германии и Польше, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник, связанный с данным рынком.

Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.