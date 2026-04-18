В Брянской области мужчина попытался поднять взрывное устройство

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мужчина пострадал после того, как попытался поднять взрывное устройство в селе Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области, он доставлен в больницу, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"В селе Курковичи Стародубского муниципального округа местный житель попытался поднять взрывное устройство. В результате детонации мужчина, к сожалению, получил минно-взрывные травмы и осколочные ранения", - написал губернатор в своем канале на платформе Max.
Богомаз добавил, что пострадавший был оперативно доставлен больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь.