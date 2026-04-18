Рейтинг@Mail.ru
В Оренбургской области убившего полицейского мужчину искали с помощью БПЛА - РИА Новости, 18.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 18.04.2026
В Оренбургской области убившего полицейского мужчину искали с помощью БПЛА

Сергей Басалаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Беспилотная авиация и вертолет были задействованы для поиска мужчины, открывшего огонь по сотрудникам полиции в Оренбургской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии.
В четверг в посёлке Аккермановка при задержании мужчины, находящегося в федеральном розыске, были ранены четверо полицейских, один из них погиб на месте. Трое пострадавших в тяжёлом состоянии были госпитализированы.
"Для поиска были задействованы специалисты инженерно-досмотровой группы ОМОН, беспилотная авиация и вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии", - сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Отмечается, что злоумышленник скрывался на территории региона. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено его местонахождение, сотрудники МВД и Росгвардии задержали преступника.
В пресс-службе СК РФ в субботу сообщили, что, по ходатайству военного следователя, открывшему огонь по сотрудникам полиции Сергею Бесалаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
10:48
 
ПроисшествияОренбургская областьРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииСледственный комитет России (СК РФ)Ми-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала