В Оренбургской области убившего полицейского мужчину искали с помощью БПЛА

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Беспилотная авиация и вертолет были задействованы для поиска мужчины, открывшего огонь по сотрудникам полиции в Оренбургской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии.

В четверг в посёлке Аккермановка при задержании мужчины, находящегося в федеральном розыске, были ранены четверо полицейских, один из них погиб на месте. Трое пострадавших в тяжёлом состоянии были госпитализированы.

"Для поиска были задействованы специалисты инженерно-досмотровой группы ОМОН , беспилотная авиация и вертоле т Ми -8 авиационной эскадрильи Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии ", - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Отмечается, что злоумышленник скрывался на территории региона. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено его местонахождение, сотрудники МВД и Росгвардии задержали преступника.