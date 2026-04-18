Задержанный в Оренбургской области мужчина признался в нападении

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Задержанный в Оренбургской области мужчина признался, что оказал вооруженное сопротивление полицейским, следует из видео, опубликованного в канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
"Вооруженное сопротивление при задержании", - ответил задержанный на вопрос правоохранителя, что он совершил.
При этом причиной содеянного задержанный назвал проникновение полицейских в дом.
В субботу Волк сообщила, что правоохранители задержали злоумышленника, который оказал вооруженное сопротивление полицейским и скрылся.
В четверг в посёлке Аккермановка при задержании мужчины, находящегося в федеральном розыске, были ранены четверо полицейских, один из них погиб на месте. Трое пострадавших в тяжёлом состоянии были госпитализированы.