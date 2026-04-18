Расходы на образование в Мурманской области превысили 170 млрд руб за 7 лет

МУРМАНСК, 18 апр – РИА Новости. Мурманская область за последние семь лет удвоила бюджетные расходы на развитие системы образования, направив на эти цели свыше 170 миллиардов рублей, что позволило области стать лучшей в стране по комплексному подходу к образованию, сообщил губернатор региона Андрей Чибис, выступая с ежегодным отчетом на форуме сторонников ЕР.

Глава региона отметил, что эти вложения уже принесли измеримые результаты: регион вошёл в топ-20 по эффективности управления, занял лидирующие позиции по трудоустройству выпускников, созданию современных образовательных пространств и результатам ЕГЭ

"Мы подняли планку для всей Арктической зоны и создаем реальные возможности для наших ребят: современные лаборатории, робототехника, искусственный интеллект, беспилотники – всё, что нужно для профессий будущего. Мурманская область сегодня лучшая в стране по комплексному подходу к образованию", - отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что в рамках народной программы "На Севере – жить!" создается непрерывная траектория профессионального обучения от школы до университета и первого места работы. В 2025 году обновлено более 500 пространств – от детсадов до МАУ, в том числе в рамках программ "Арктическая школа" и "На Севере – твой проект". В 2026 году из областного бюджета выделено 200 миллионов рублей для преобразования новых пространств.

Проект "Арктическая школа" продолжается. В этом году будет реализовано 57 проектов для 28 тысяч школьников, более семи тысяч дошкольников и семи тысяч воспитанников дополнительного образования. Таким образом, общее количество новых современных пространств за время реализации программы составит 399 объектов, отметил Чибис.

В прошлом году 1 сентября в Мурманске открыл двери Губернаторский лицей, где готовят специалистов по ключевым направлениям развития Арктики: Северный морской путь, минеральные ресурсы и технологии, арктические биоресурсы и биотехнологии.