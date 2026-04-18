В Москве за 11 лет обновили около 300 домов с дентикулами на фасадах

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Специалисты обновили около 300 домов с дентикулами на фасадах в Москве за 11 лет в рамках реализации столичной программы капитального ремонта, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В рамках реализации столичной программы капитального ремонта за 11 лет специалисты привели в порядок около 300 домов с декоративными карнизами, украшенными дентикулами. Сотрудникам комплекса городского хозяйства Москвы удалось сохранить унаследованный от античной архитектуры декор, подчеркивающий благородный исторический облик московских зданий", - говорится в сообщении.

Одним из таких зданий стал доходный дом Абамелек‑Лазаревой, у него провели комплексное обновление фасада. Для сохранения исторической ценности объекта был разработан специальный проект, подобраны материалы и технологии, учитывающие особенности здания. Мастера тщательно восстановили сандрики, замковые камни, ионические капители и другие детали. Фасад оштукатурили и окрасили в исторический мягкий оттенок "зеленый туман", а декоративные элементы и карниз с дентикулами - в цвет "зимний белый".

В рамках программы капитального ремонта также обновили здание с иониками по адресу: улица Ленинская Слобода 7. Специалисты уделили особое внимание сохранению исторического облика здания. Сначала внешние стены очистили, отремонтировали штукатурный слой и нанесли антигрибковую защиту, затем бережно восстановили архитектурные элементы - рустованный цоколь, пилястры, дентикулы и ионики. После подготовки фасад окрасили в исторические оттенки "светло‑коричневая тыква" и "китайская корица".