17:29 18.04.2026 (обновлено: 17:32 18.04.2026)
Синоптик Леус: в Москве в понедельник может сформироваться снежный покров

© РИА Новости / Артем Житенев
Снегопад в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в понедельник может сформироваться временный снежный покров высотой около одного сантиметра.
  • Ночью в столице температура составит ноль — плюс два градуса, местами будут слабые заморозки.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Снежный покров может сформироваться в Москве в понедельник, его высота составит около одного сантиметра, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В первый день новой недели влияние циклона на погоду столичного региона начнет ослабевать, но положительно на изменении температуры это не скажется. В облаках появятся прояснения, осадки в виде мокрого снега примут локальных характер, местами возможно формирование очагов временного снежного покрова высотой около одного сантиметра, ночью и в сумерках образуется гололедица", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Он добавил, что ночью в столице температура составит ноль - плюс два градуса, местами будут слабые заморозки, днем - плюс четыре - плюс шесть градусов, что на пять-шесть градусов ниже климатической нормы.
Синоптик отметил, что во вторник управление погодой в регионе перейдет к барическому гребню. Облаков в небе станет меньше, осадки прекратятся. Ночью вновь заморозки - в Москве около нуля градусов, днем температура начнет расти, но пока повышение будет чисто символическим - термометры покажут плюс шесть - плюс восемь градусов.
"В середине недели столица останется под влиянием преимущественно солнечного и сухого антициклона. Ночью по-прежнему около нуля градусов, с вероятностью заморозков, днем около плюс десяти градусов", - добавил Леус.
Более того, во второй половине недели следующий циклон, смещающийся с севера, вернет в регион облака и осадки и вновь качнет температурный маятник в сторону похолодания - до конца новой недели температура в столице так и останется ниже климатической нормы.
