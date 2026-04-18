Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники предлагают россиянам вернуть переплату по микрозаймам, представляясь сотрудниками МФО или Центробанка.

Эксперты советуют не называть код подтверждения звонящим и напоминают, что возврат переплаты происходит автоматически или через заявление в МФО, а не по телефону.

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мошенники предлагают россиянам вернуть переплату по микрозаймам и просят оплатить "комиссию за перевод" или назвать код из смс, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"Мошенники звонят, представляясь "сотрудниками МФО" или "Центробанка", сообщают, что по новому закону гражданину положен возврат излишне уплаченных процентов, и просят оплатить "комиссию за перевод" или назвать код из смс", - рассказали эксперты.

"Клиенты, бравшие микрозаймы, ждут "возврата переплаченного" и легко ведутся на предложения", - пояснили они.

России с 1 апреля снизился предельный размер переплаты по микрозаймам до 100% со 130%, но снижение не распространяется на микрозаймы со сроком более одного года.

В "Мошеловке" советуют не называть код подтверждения звонящим. Там также напоминают, что возврат переплаты происходит автоматически или через заявление лично в МФО, а не по телефону.