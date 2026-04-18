Рейтинг@Mail.ru
Монсон надеется, что обращение Ковентри будет воспринято всерьез - РИА Новости Спорт, 18.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 18.04.2026
Монсон надеется, что обращение Ковентри будет воспринято всерьез

Кирсти Ковентри - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© Соцсети МОК
Кирсти Ковентри. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирсти Ковентри, президент Международного олимпийского комитета, призвала поддержать политический нейтралитет МОК и Олимпийских игр.
  • Джефф Монсон выразил надежду, что обращение Кирсти Ковентри будет воспринято всерьез и реализовано.
  • Монсон считает, что спорт и политика не должны пересекаться, и спортсмены не должны нести ответственность за действия своих правительств.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон в разговоре с РИА Новости выразил надежду, что обращение президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри о политическом нейтралитете будет воспринято странами всерьез.
В четверг Ковентри обратилась к участникам спортивного форума Европейского союза, проходящего 15-16 апреля на Кипре, и призвала организацию поддержать политический нейтралитет МОК и Олимпийских игр, а также уважать автономию спорта, позволить всем спортсменам вне зависимости от их гражданства свободно соревноваться. МОК в настоящее время рекомендует допускать российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе.
«
"Надеюсь, обращение Кирсти Ковентри будет воспринято всерьез и в конечном итоге реализовано. Это было бы здорово не только для российского спорта, но и для всего мира. Я давно говорил, что спорт и политика не имеют ничего общего", - сказал Монсон.
«
"Если МОК и другим спортивным федерациям будет позволено решать, какие страны могут участвовать в соревнованиях, основываясь на политике, в конечном итоге это приведет к коррупции и несправедливым условиям игры. Более того, спортсмены не несут ответственность за то, что делает правительство их стран. За календарный год Соединенные Штаты бомбили шесть разных стран, но поскольку они контролируют МОК, их спортсмены никогда не подвергаются санкциям. Должны быть равные условия для всех", - добавил он.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Журова назвала претензии украинцев к давлению МОК беспочвенными
9 апреля, 11:17
 
СпортМеждународный олимпийский комитет (МОК)Джефф МонсонКирсти Ковентри
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Махач
    А. Рублев
    43
    66
  • Футбол
    Завершен
    Енисей
    ФK Челябинск
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Теннис
    Завершен
    И. Швентек
    М. Андреева
    643
    366
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    КАМАЗ
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Сочи
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Комо
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Кальяри
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала