Монсон надеется, что обращение Ковентри будет воспринято всерьез

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон в разговоре с РИА Новости выразил надежду, что обращение президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри о политическом нейтралитете будет воспринято странами всерьез.
В четверг Ковентри обратилась к участникам спортивного форума Европейского союза, проходящего 15-16 апреля на Кипре, и призвала организацию поддержать политический нейтралитет МОК и Олимпийских игр, а также уважать автономию спорта, позволить всем спортсменам вне зависимости от их гражданства свободно соревноваться. МОК в настоящее время рекомендует допускать российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе.
"Надеюсь, обращение Кирсти Ковентри будет воспринято всерьез и в конечном итоге реализовано. Это было бы здорово не только для российского спорта, но и для всего мира. Я давно говорил, что спорт и политика не имеют ничего общего", - сказал Монсон.
"Если МОК и другим спортивным федерациям будет позволено решать, какие страны могут участвовать в соревнованиях, основываясь на политике, в конечном итоге это приведет к коррупции и несправедливым условиям игры. Более того, спортсмены не несут ответственность за то, что делает правительство их стран. За календарный год Соединенные Штаты бомбили шесть разных стран, но поскольку они контролируют МОК, их спортсмены никогда не подвергаются санкциям. Должны быть равные условия для всех", - добавил он.