Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 225 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Восток", которые продвинулись в глубину обороны противника, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Любицкое, Шевеченковское, Самойловка, Воздвижевка, Чаривное Запорожской области и Добропасово Днепропетровской области", - говорится в сводке военного ведомства.
