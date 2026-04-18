Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника - РИА Новости, 18.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
12:56 18.04.2026 (обновлено: 13:06 18.04.2026)
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника

ВСУ потеряли более 225 военных в зоне действия "Востока"

Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника.
  • Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение формированиям ВСУ в нескольких районах Запорожской и Днепропетровской областей.
  • ВСУ потеряли более 225 военнослужащих, два артиллерийских орудия, шесть автомобилей и четыре склада материальных средств.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 225 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Восток", которые продвинулись в глубину обороны противника, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Любицкое, Шевеченковское, Самойловка, Воздвижевка, Чаривное Запорожской области и Добропасово Днепропетровской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял свыше 225 военнослужащих, два артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, шесть автомобилей и четыре склада материальных средств", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
