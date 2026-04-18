На юге Ливана погиб миротворец ООН

15:25 18.04.2026 (обновлено: 15:41 18.04.2026)
На юге Ливана при нападении один миротворец ООН погиб, трое получили ранения

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неизвестные напали на патруль Временных сил ООН на юге Ливана.
  • Один военнослужащий погиб, трое получили ранения.
  • Патруль обстреляли во время работ по разминированию вдоль дороги в деревне Гандурия.
БЕЙРУТ, 18 апр - РИА Новости. Патруль Временных сил ООН на юге Ливана (UNIFIL) подвергся нападению группы неизвестных лиц в районе поселения Гандурия, один военнослужащий погиб и трое получили ранения, говорится в заявлении командования UNIFIL.
Как уточнили в командовании, в субботу утром патруль UNIFIL проводил работы по разминированию вдоль дороги в деревне Гандурия с целью восстановления связи между изолированными позициями миссии.
"(Патруль - ред.) подвергся обстрелу из стрелкового оружия со стороны негосударственных структур. К сожалению, один миротворец скончался от полученных ранений, еще трое получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии", - говорится в заявлении.
