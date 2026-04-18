На юге Ливана погиб миротворец ООН

БЕЙРУТ, 18 апр - РИА Новости. Патруль Временных сил ООН на юге Ливана (UNIFIL) подвергся нападению группы неизвестных лиц в районе поселения Гандурия, один военнослужащий погиб и трое получили ранения, говорится в заявлении командования UNIFIL.
Как уточнили в командовании, в субботу утром патруль UNIFIL проводил работы по разминированию вдоль дороги в деревне Гандурия с целью восстановления связи между изолированными позициями миссии.
«
"(Патруль - ред.) подвергся обстрелу из стрелкового оружия со стороны негосударственных структур. К сожалению, один миротворец скончался от полученных ранений, еще трое получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии", - говорится в заявлении.