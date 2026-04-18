Гонщик погиб в результате аварии в квалификации к "24 часам Нюрбургринга"

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Финский гонщик Юха Миеттинен погиб в результате массовой аварии во время первого квалификационного заезда гонки "24 часа Нюрбургринга", сообщается на сайте организаторов турнира.

Сообщается, что 66-летний Миеттинен, управлявший автомобилем BMW 325i, пострадал в результате массовой аварии с участием семи машин. Он скончался от полученных травм в медицинском центре трассы после нескольких безуспешных попыток реанимации.

Остальные шесть водителей, пострадавших в аварии, были доставлены в медицинский центр и близлежащие больницы для профилактического обследования. Их состояние не представляет угрозы для жизни.