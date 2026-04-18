Гонщик погиб в результате аварии в квалификации к "24 часам Нюрбургринга" - РИА Новости Спорт, 18.04.2026
22:46 18.04.2026
Гонщик погиб в результате аварии в квалификации к "24 часам Нюрбургринга"

© AP Photo / dpa/Guido KirchnerМедработники доставляют в больницу пациента, зараженного коронавирусом в земле Северный Рейн-Вестфалия
Медработники доставляют в больницу пациента, зараженного коронавирусом в земле Северный Рейн-Вестфалия - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© AP Photo / dpa/Guido Kirchner
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финский гонщик Юха Миеттинен погиб в результате массовой аварии во время первого квалификационного заезда гонки «24 часа Нюрбургринга».
  • 66-летний Миеттинен, управлявший автомобилем BMW 325i, скончался от полученных травм в медицинском центре трассы после нескольких безуспешных попыток реанимации.
  • Дальнейшее проведение квалификации было отменено, гонка пройдет в воскресенье и начнется с минуты молчания.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Финский гонщик Юха Миеттинен погиб в результате массовой аварии во время первого квалификационного заезда гонки "24 часа Нюрбургринга", сообщается на сайте организаторов турнира.
Сообщается, что 66-летний Миеттинен, управлявший автомобилем BMW 325i, пострадал в результате массовой аварии с участием семи машин. Он скончался от полученных травм в медицинском центре трассы после нескольких безуспешных попыток реанимации.
Остальные шесть водителей, пострадавших в аварии, были доставлены в медицинский центр и близлежащие больницы для профилактического обследования. Их состояние не представляет угрозы для жизни.
Дальнейшее проведение квалификации было отменено. Гонка пройдет в воскресенье и начнется с минуты молчания.
 
