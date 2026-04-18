В МИД оценили перспективы нормализации отношений России и США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алексей Дробинин заявил, что до нормализации отношений между США и Россией пока далеко.
- Он отметил, что правильным шагом со стороны США могло бы стать прекращение восприятия России как военного противника и экзистенциальной угрозы.
- Дипломат напомнил, что в стратегии нацбезопасности США Россия описывается как постоянная угроза, и Вашингтон не спешит отменять антироссийские санкции.
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. До нормализации между США и Россией пока далеко, шагом в правильном направлении мог бы стать отказ США от того, чтобы видеть в России военного противника и экзистенциальную угрозу, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.
"Я не стал бы называть происходящее нормализацией, до неё всё ещё далеко. Правильнее говорить о частичном возобновлении двустороннего диалога, что можно назвать некоторым прогрессом по сравнению с поздним периодом администрации (экс-президента США) Джо Байдена", - сказал он в интервью сербской газете Politika.
Как напомнил дипломат, в стратегии национальной безопасности США Россия описывается как постоянная угроза. Кроме того, Вашингтон не спешит отменять антироссийские санкции и стремится к "абсолютной безопасности", что является серьезным дестабилизирующим фактором в ядерный век.
"Потенциальный отказ США от того, чтобы видеть в России военного противника и экзистенциальную угрозу, мог бы стать шагом в правильном направлении", - добавил он.
