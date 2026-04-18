Героизация нацизма тесно переплетается с русофобией, заявила Захарова

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Проблема героизации нацизма тесно переплетается с русофобией, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Как представляется, проблема героизации нацизма тесно переплетается с другой позорной тенденцией – русофобией", - отметила она в связи с Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны.
"Все, что связано с нашей страной, подводится под "отмену" и тотальное неприятие в странах "коллективного Запада", - добавила Захарова.
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон об установлении новой памятной даты России: 19 апреля - Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. В 2026 году он будет отмечаться впервые.