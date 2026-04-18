Героизация нацизма тесно переплетается с русофобией, заявила Захарова - РИА Новости, 18.04.2026
14:11 18.04.2026
Героизация нацизма тесно переплетается с русофобией, заявила Захарова

Захарова: проблема героизации нацизма тесно переплетается с русофобией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Проблема героизации нацизма тесно переплетается с русофобией, заявила Захарова.
  • Она отметила, что все, что связано с Россией, подвергается "отмене" и тотальному неприятию в странах "коллективного Запада".
  • Путин подписал закон об установлении новой памятной даты России: 19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Проблема героизации нацизма тесно переплетается с русофобией, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Как представляется, проблема героизации нацизма тесно переплетается с другой позорной тенденцией – русофобией", - отметила она в связи с Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны.
"Все, что связано с нашей страной, подводится под "отмену" и тотальное неприятие в странах "коллективного Запада", - добавила Захарова.
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон об установлении новой памятной даты России: 19 апреля - Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. В 2026 году он будет отмечаться впервые.
РоссияМария ЗахароваВладимир ПутинВеликая Отечественная война (1941-1945)Политика
 
 
