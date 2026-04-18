В России протестировали сервис идентификации без паспорта на базе MAX
16:15 18.04.2026 (обновлено: 17:18 18.04.2026)
В России протестировали сервис идентификации без паспорта на базе MAX

МФЦ Ленобласти протестировали сервис идентификации без паспорта на базе MAX

© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиВ МФЦ Ленинградской области протестировали сервис "Цифровой ID" на платформе MAX
В МФЦ Ленинградской области протестировали сервис "Цифровой ID" на платформе MAX
  • МФЦ Ленинградской области первыми в России протестировали сервис идентификации заявителей без паспорта на базе платформы MAX.
  • Технологию распространят на 15 областных МФЦ, оснащенных биотерминалами.
  • Для создания цифрового профиля ID в MAX достаточно иметь зарегистрированную биометрию в Единой биометрической системе или заграничный паспорт нового образца.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Жители Ленинградской области первыми в России получили возможность обращаться в МФЦ без паспорта, при помощи платформы MAX, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"МФЦ Ленобласти первыми в России протестировали сервис "Цифровой ID" национального мессенджера MAX для идентификации заявителей без предъявления паспорта", — говорится в релизе.
Вскоре эту технологию предполагается распространить на 15 областных МФЦ, в которых есть биотерминалы.
Чтобы создать цифровой профиль ID в MAX, достаточно иметь зарегистрированную биометрию в Единой биометрической системе или заграничный паспорт нового образца.
Бета-версию цифровой платформы MAX запустили в марте прошлого года. Она позволяет переписываться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. МAX доступен в магазинах App Store, RuStore и Google Play. Развивает мессенджер "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".
Сотрудники и посетители центра Мои документы - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В МФЦ появятся сервисы самообслуживания
13 ноября 2025, 13:49
 
