В МФЦ Ленинградской области протестировали сервис "Цифровой ID" на платформе MAX

В России протестировали сервис идентификации без паспорта на базе MAX

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Жители Ленинградской области первыми в России получили возможность обращаться в МФЦ без паспорта, при помощи платформы MAX, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Вскоре эту технологию предполагается распространить на 15 областных МФЦ , в которых есть биотерминалы.

Чтобы создать цифровой профиль ID в MAX, достаточно иметь зарегистрированную биометрию в Единой биометрической системе или заграничный паспорт нового образца.