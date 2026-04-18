В России протестировали сервис идентификации без паспорта на базе MAX

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МФЦ Ленинградской области первыми в России протестировали сервис идентификации заявителей без паспорта на базе платформы MAX.
- Технологию распространят на 15 областных МФЦ, оснащенных биотерминалами.
- Для создания цифрового профиля ID в MAX достаточно иметь зарегистрированную биометрию в Единой биометрической системе или заграничный паспорт нового образца.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Жители Ленинградской области первыми в России получили возможность обращаться в МФЦ без паспорта, при помощи платформы MAX, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Вскоре эту технологию предполагается распространить на 15 областных МФЦ, в которых есть биотерминалы.
Чтобы создать цифровой профиль ID в MAX, достаточно иметь зарегистрированную биометрию в Единой биометрической системе или заграничный паспорт нового образца.
Бета-версию цифровой платформы MAX запустили в марте прошлого года. Она позволяет переписываться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. МAX доступен в магазинах App Store, RuStore и Google Play. Развивает мессенджер "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".
