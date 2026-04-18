Приемная мать удерживаемой в Мексике девушки рассчитывает на встречу с ней

Краткий пересказ от РИА ИИ Приемная мать удерживаемой в Мексике несовершеннолетней гражданки России рассчитывает на проведение личной встречи с дочерью с соблюдением международных норм.

Заведующий консульским отделом посольства России в Мексике Яков Федоров подтвердил, что дипмиссии впервые с августа 2025 года удалось добиться встречи с девушкой.

МИД России выразил решительную обеспокоенность ситуацией и потребовал от Мексики предоставить консульский доступ к несовершеннолетней россиянке и обеспечить условия для ее возвращения на родину.

МЕХИКО, 18 апр - РИА Новости. Приемная мать удерживаемой в Мексике несовершеннолетней гражданки России Марина Романова рассчитывает на проведение личной встречи с дочерью с соблюдением международных норм, участием представителей РФ и возможностью общения на русском языке, заявила она РИА Новости.

"Теперь мы ожидаем проведения процедуры идентификации и личной встречи с моей дочерью, которая должна пройти в строгом соответствии с международным законодательством - с обязательным присутствием представителей российской стороны, возможностью независимого медицинского осмотра и фиксацией происходящего", - сказала Романова, подчеркнув, что важным условием является возможность общения с дочерью на русском языке.

Приемная мать девушки напомнила, что ранее на судебном заседании с ее участием была организована видеосвязь в ходе которой она усомнилась в том, что это была её дочь. Теперь она считает необходимым проведение процедуры идентификации с соблюдением всех процессуальных и международных требований.

Заведующий консульским отделом посольства РФ Мексике Яков Федоров в субботу подтвердил РИА Новости, что дипмиссии впервые с августа 2025 года удалось добиться встречи с удерживаемой в Мексике девушкой.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва требует от Мексики незамедлительно предоставить консульский доступ к несовершеннолетней россиянке и обеспечить условия для её возвращения на родину. В этой связи посол Мексики в России был вызван в четверг МИД РФ, где ему выразили решительную обеспокоенность в связи с этой ситуацией.

Несовершеннолетняя гражданка РФ предположительно находится сейчас в специализированном учреждении генеральной прокуратуры Мексики. Посольство РФ, по словам консула, занимается её делом с 2023 года и добивается возвращения девушки на родину, в том числе с учетом ее собственного обращения.