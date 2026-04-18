Граждане Китая, пострадавшие в ДТП в Забайкалье, ехали из Маньчжурии в Читу
15:38 18.04.2026
Граждане Китая, пострадавшие в ДТП в Забайкалье, ехали из Маньчжурии в Читу

© Фото : СУ СКР по Забайкальскому краю
На месте ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пассажирский автобус с гражданами Китая попал в аварию на федеральной автодороге в Забайкальском крае.
  • Пострадавшие в ДТП граждане Китая ехали из Маньчжурии в Читу.
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. Граждане Китайской Народной Республики, пострадавшие в ДТП с автобусом в Забайкалье, ехали из Маньчжурии в Читу, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
По данным регионального главка МЧС, в субботу пассажирский автобус попал в аварию на федеральной автодороге в Забайкальском крае. Автобус опрокинулся, предварительно, один пассажир погиб, еще 14 человек госпитализированы. В салоне автобуса находились около 40 человек.
«
"В автобусе (который попал в ДТП - ред.) были иностранцы, граждане Китая. Они направлялись из Маньчжурии в Читу", - рассказал собеседник агентства.
Правительство края добавило, что пострадавшие находятся в медучреждениях Борзи и Забайкальска.
ЧитаЗабайкальский крайКитайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
