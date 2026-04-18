Граждане Китая, пострадавшие в ДТП в Забайкалье, ехали из Маньчжурии в Читу

ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. Граждане Китайской Народной Республики, пострадавшие в ДТП с автобусом в Забайкалье, ехали из Маньчжурии в Читу, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
По данным регионального главка МЧС, в субботу пассажирский автобус попал в аварию на федеральной автодороге в Забайкальском крае. Автобус опрокинулся, предварительно, один пассажир погиб, еще 14 человек госпитализированы. В салоне автобуса находились около 40 человек.
"В автобусе (который попал в ДТП - ред.) были иностранцы, граждане Китая. Они направлялись из Маньчжурии в Читу", - рассказал собеседник агентства.
Правительство края добавило, что пострадавшие находятся в медучреждениях Борзи и Забайкальска.