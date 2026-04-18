Макрон потребовал наказать виновных в гибели миротворца в Ливане - РИА Новости, 18.04.2026
17:30 18.04.2026
Макрон потребовал наказать виновных в гибели французского миротворца в Ливане

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Франции Эммануэль Макрон призвал привлечь к ответственности виновных в гибели французского миротворца из состава временных сил ООН на юге Ливана (UNIFIL).
  • Макрон заявил, что ответственность за нападение на силы UNIFIL несет "Хезболла", и потребовал от ливанских властей немедленно арестовать виновных.
ПАРИЖ, 18 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал привлечь к ответственности виновных в гибели французского миротворца из состава временных сил ООН на юге Ливана (UNIFIL).
Ранее командование UNIFIL заявило, что патруль миссии подвергся нападению группы неизвестных лиц в районе поселения Гандурия, в результате чего один военнослужащий погиб и трое получили ранения. Премьер Ливана Наваф Салам осудил нападение на французских военнослужащих и поручил привлечь виновных к ответственности.
"Старший сержант Флориан Монторио из 17-го десантно-инженерного полка, базирующегося в Монтобане, погиб сегодня утром на юге Ливана в результате нападения на силы UNIFIL", - написал Макрон на своей странице в социальной сети Х.
Французский лидер подтвердил, что еще трое военных получили ранения и впоследствии были эвакуированы.
"Все указывает на то, что ответственность за это нападение несет "Хезболла". Франция требует от ливанских властей немедленно арестовать виновных и привлечь их к ответственности вместе с UNIFIL", - подчеркнул Макрон.
Эскалация конфликта между Израилем и Ливаном началась 2 марта на фоне ударов по Ирану со стороны Израиля и США. Тогда ливанское движение "Хезболлах" встало на сторону Тегерана. С 16 марта Израиль начал наземную операцию на юге Ливана, нанося удары по ливанским городам, включая столицу.
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней, начиная с 00.00 по местному времени (совпадает с мск) 17 апреля. Однако ливанское национальное агентство NNA в пятницу утверждало, что Израиль наносил удары по ливанским поселениям и после введения режима прекращения огня.
