Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил о скором возобновлении работы нефтепровода "Дружба".
- Журналист Томас Фази назвал его заявление признаком внешнего вмешательства в выборы в Венгрии.
- По его мнению, такая стратегия напоминает подход к замороженным средствам ЕС и осуществляется при поддержке Брюсселя.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Заявление главы победившей в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра о скором возобновлении работы нефтепровода "Дружба" указывает на внешнее вмешательство в выборы в республике, заявил журналист Томас Фази.
"Стратегия была ясна с самого начала и походила на ту, что применялась в отношении замороженных средств ЕС: "Проголосуете за не того кандидата — и можете забыть о дешевой российской нефти, но проголосуете за нужного, <...> и, возможно, нам удастся решить эту проблему". Это — вопиющее вмешательство из-за рубежа и дестабилизация, осуществленные при полной поддержке Брюсселя", — написал он в социальной сети X.
Накануне Мадьяр утверждал, ссылаясь на информацию венгерской нефтегазовой компании MOL, что прокачка нефти по нефтепроводу "Дружба" якобы может возобновиться на следующей неделе.
Выборы в парламент Венгрии прошли в минувшее воскресенье. После подсчета 98,9 процента голосов оппозиционная "Тиса" во главе с Мадьяром значительно опережает правящую партию Виктора Орбана. Первая должна получить 136 из 199 мест в законодательном органе, вторая — 57. Окончательные результаты утвердят до вечера 18 апреля.