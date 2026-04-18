Лукашенко заявил, что ведет диалог с США не против России

"Если в России меня кто-то упрекает, что я веду переговоры с американцами, я могу задать им вопрос: а вы что, не ведете с американцами диалог? Ведете", - сказал Лукашенко.

"На первой встрече я им сказал: ребята, Россия и Китай - это наши давние не просто партнеры, а друзья. И когда вы, американцы и европейцы, вводили против нас санкции, Китай и Россия открыли нам дверь. Мы за счет этого фактически были спасены. Почему я должен сегодня против них вести какой-то диалог и какую-то политику?" - добавил он.