Лукашенко заявил, что ведет диалог с США не против России - РИА Новости, 18.04.2026
08:10 18.04.2026 (обновлено: 08:58 18.04.2026)
Лукашенко заявил, что ведет диалог с США не против России

Лукашенко заявил, что ведет диалог с США не против России и Китая

  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ведет диалог с американцами не против России или Китая.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ведёт диалог с американцами не против России и не против Китая.
"Я веду диалог с американцами не против России, не против Китая", - заявил Лукашенко в эксклюзивном интервью ведущему RT Рику Санчесу.
По его словам, Россия тоже ведет переговоры с американцами.
«
"Если в России меня кто-то упрекает, что я веду переговоры с американцами, я могу задать им вопрос: а вы что, не ведете с американцами диалог? Ведете", - сказал Лукашенко.
Как отметил президент, Россия и Китай являются не просто партнерами, а друзьями Белоруссии.
"На первой встрече я им сказал: ребята, Россия и Китай - это наши давние не просто партнеры, а друзья. И когда вы, американцы и европейцы, вводили против нас санкции, Китай и Россия открыли нам дверь. Мы за счет этого фактически были спасены. Почему я должен сегодня против них вести какой-то диалог и какую-то политику?" - добавил он.
