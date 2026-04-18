Жители Лондона вышли на акцию протеста из-за цен на жилье

ЛОНДОН, 18 апр - РИА Новости. Многотысячный протест с требованием предоставления доступного жилья и заморозки арендной платы проходит в центре Лондона, передает корреспондент РИА Новости.

Так называемая "национальная жилищная демонстрация" началась в 13.00 (15.00 мск) на площади Сохо Сквер в районе Сохо. Организаторами выступили десятки профсоюзов, ассоциаций жильцов, студенческих групп и других объединений.

Участники требуют введение потолка для арендной платы и вмешательство государства в жилищный сектор для предоставления доступного жилья.

Многие держат плакаты с надписями "дома для людей, а не для прибыли", "заморозка аренды сейчас" и "жадность делает нас бездомными".

Организаторы отмечают, что после пандемии средняя арендная плата в стране выросла почти на треть. Кроме того, Британия является лидером среди развитых стран по количеству бездомных.

"Нам нужно доступное и безопасное жилье… Нам нужно правительство, которое уделяет приоритетное внимание расходам на муниципальное жилье, а не военной и разведывательной поддержке геноцида Израиля против палестинцев. Нам нужен контроль за арендной платой, а не ежегодное повышение арендной платы на 20%", - говорится в заявлении организаторов.

Участники отмечают, что в Лондоне и других крупных городах люди живут и растят детей в ужасных условиях в съёмном жилье.

"Многие люди, которых я знаю, живут в ветхом съёмном жилье, собственники которого живут за границей и не вкладываются в ремонт. Много где существует проблема плесени, от которой невозможно избавиться без ремонта. Купить жилье могут немногие, особенно при таком плачевном состоянии экономики", - сказал РИА Новости участник протеста Райан.

Протестующие также жалуются на поведение риэлторских агентств.

"Агентства требуют не только депозиты, но и родственников-гарантов, которых у многих нет. Они берут огромные взносы за некачественную уборку, штрафуют за мелочи. После всего этого у людей остаётся 25 процентов зарплаты на еду и личные нужды", - заявила Аманда, которая снимает жилье на окраине столицы.

После митинга на площади толпа прошла маршем по главной торговой улице столицы Оксфорд-стрит, скандируя лозунги "нет выселениям, нет долгам, мы не будем жить в страхе", "дома нам, а не вам" и "мы здесь, мы будем бороться, у человека есть право на жилье".

Впереди процессии толпа несёт чучело премьер-министра Кира Стармера и плакат с надписью "лейбористы заодно с лендлордами".

На акции присутствуют десятки полицейских, об инцидентах не сообщалось.