Жители Лондона вышли на акцию протеста из-за цен на жилье

ЛОНДОН, 18 апр - РИА Новости. Многотысячный протест с требованием предоставления доступного жилья и заморозки арендной платы проходит в центре Лондона, передает корреспондент РИА Новости.
Так называемая "национальная жилищная демонстрация" началась в 13.00 (15.00 мск) на площади Сохо Сквер в районе Сохо. Организаторами выступили десятки профсоюзов, ассоциаций жильцов, студенческих групп и других объединений.
Участники требуют введение потолка для арендной платы и вмешательство государства в жилищный сектор для предоставления доступного жилья.
Многие держат плакаты с надписями "дома для людей, а не для прибыли", "заморозка аренды сейчас" и "жадность делает нас бездомными".
Организаторы отмечают, что после пандемии средняя арендная плата в стране выросла почти на треть. Кроме того, Британия является лидером среди развитых стран по количеству бездомных.
"Нам нужно доступное и безопасное жилье… Нам нужно правительство, которое уделяет приоритетное внимание расходам на муниципальное жилье, а не военной и разведывательной поддержке геноцида Израиля против палестинцев. Нам нужен контроль за арендной платой, а не ежегодное повышение арендной платы на 20%", - говорится в заявлении организаторов.
Участники отмечают, что в Лондоне и других крупных городах люди живут и растят детей в ужасных условиях в съёмном жилье.
"Многие люди, которых я знаю, живут в ветхом съёмном жилье, собственники которого живут за границей и не вкладываются в ремонт. Много где существует проблема плесени, от которой невозможно избавиться без ремонта. Купить жилье могут немногие, особенно при таком плачевном состоянии экономики", - сказал РИА Новости участник протеста Райан.
Протестующие также жалуются на поведение риэлторских агентств.
"Агентства требуют не только депозиты, но и родственников-гарантов, которых у многих нет. Они берут огромные взносы за некачественную уборку, штрафуют за мелочи. После всего этого у людей остаётся 25 процентов зарплаты на еду и личные нужды", - заявила Аманда, которая снимает жилье на окраине столицы.
После митинга на площади толпа прошла маршем по главной торговой улице столицы Оксфорд-стрит, скандируя лозунги "нет выселениям, нет долгам, мы не будем жить в страхе", "дома нам, а не вам" и "мы здесь, мы будем бороться, у человека есть право на жилье".
Впереди процессии толпа несёт чучело премьер-министра Кира Стармера и плакат с надписью "лейбористы заодно с лендлордами".
На акции присутствуют десятки полицейских, об инцидентах не сообщалось.
В 2025 году ведущий сайт по недвижимости Rightmove подсчитал, что средняя цена аренды в Британии, не считая Лондон, за год выросла более чем на 3% до 1 385 фунтов в месяц (почти 1 900 долларов). В Лондоне средняя цена съема выросла на 1.6% до 2 736 фунтов (почти 3 700 долларов) в месяц.