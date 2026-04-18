В Лондоне пытались поджечь еврейский благотворительный фонд
15:00 18.04.2026
В Лондоне пытались поджечь еврейский благотворительный фонд

Telegraph: мужчина попытался поджечь еврейский благотворительный фонд в Лондоне

Лондонская полиция. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Лондоне неизвестный попытался совершить поджог здания еврейской благотворительной организации Jewish Futures.
  • Он поставил у здания пластиковый пакет с тремя бутылками с жидкостью и хотел его поджечь.
  • Но огонь не разгорелся. Мужчина скрылся.
ЛОНДОН, 18 апр - РИА Новости. Неизвестный мужчина в пятницу вечером попытался поджечь здание еврейской благотворительной организации на севере Лондона, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
Ранее в Скотленд-Ярд сообщили о попытке поджога здания в районе Хендон. Неизвестный мужчина поставил у здания пластиковый пакет с тремя бутылками с жидкостью и попытался его поджечь. Мужчина скрылся с места происшествия после того, как огонь не разгорелся. Фасад здания получил незначительные повреждения.
"Мишенью нападения была образовательная благотворительная организация Jewish Futures", - пишет издание.
Как заявили ранее в лондонской полиции, расследованием инцидента занимается контртеррористическое подразделение. Сам инцидент пока не был объявлен терактом.
В четверг британская полиция заявила о задержании двух человек по подозрению в попытке поджога синагоги на севере Лондона.
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
В Нидерландах у здания еврейской организации прогремел взрыв
4 апреля, 10:16
 
