В Лондоне пытались поджечь еврейский благотворительный фонд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Лондоне неизвестный попытался совершить поджог здания еврейской благотворительной организации Jewish Futures.
- Он поставил у здания пластиковый пакет с тремя бутылками с жидкостью и хотел его поджечь.
- Но огонь не разгорелся. Мужчина скрылся.
ЛОНДОН, 18 апр - РИА Новости. Неизвестный мужчина в пятницу вечером попытался поджечь здание еврейской благотворительной организации на севере Лондона, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
Ранее в Скотленд-Ярд сообщили о попытке поджога здания в районе Хендон. Неизвестный мужчина поставил у здания пластиковый пакет с тремя бутылками с жидкостью и попытался его поджечь. Мужчина скрылся с места происшествия после того, как огонь не разгорелся. Фасад здания получил незначительные повреждения.
"Мишенью нападения была образовательная благотворительная организация Jewish Futures", - пишет издание.
Как заявили ранее в лондонской полиции, расследованием инцидента занимается контртеррористическое подразделение. Сам инцидент пока не был объявлен терактом.
В четверг британская полиция заявила о задержании двух человек по подозрению в попытке поджога синагоги на севере Лондона.
