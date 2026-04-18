Баскетболисты «Локомотива-Кубани» обыграли «Парму» в матче Единой лиги ВТБ.

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Краснодарский "Локомотив-Кубань" одержал победу над пермской "Пармой" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 95:88 (25:24, 25:24, 27:14, 18:26) в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал центровой "Пармы" Глеб Фирсов, который оформил дабл-дабл (23 очка + 10 подборов). У "Локомотива-Кубани" больше всех очков заработал Антон Квитковских (16).
"Локомотив-Кубань" одержал 26-ю победу при 13 поражениях и занимает четвертое место в турнирной таблице. "Парма" с 22 победами и 18 поражениями располагается на пятой строчке. Обе команды уже обеспечили себе место в плей-офф.
