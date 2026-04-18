14:01 18.04.2026
Гол Батракова принес "Локомотиву" победу над "Оренбургом" в матче РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский "Локомотив" обыграл "Оренбург" в матче 25-го тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0 благодаря голу Алексея Батракова.
  • "Локомотив" занимает третье место в таблице Российской премьер-лиги, а "Оренбург" находится на 15-м месте, в зоне вылета.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Московский "Локомотив" обыграл "Оренбург" в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Российская премьер-лига (РПЛ)
18 апреля 2026 • начало в 12:00
Завершен
Оренбург
0 : 1
Локомотив
70‎’‎ • Алексей Батраков
(Александр Сильянов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Оренбурге завершилась победой гостей со счетом 1:0. Мяч забил Алексей Батраков на 70-й минуте.
"Оренбург" потерпел поражение в день 50-летия. 18 апреля 1976 года клуб, носивший название "Газовик", провел свой первый официальный матч во Второй лиге СССР.
"Локомотив" (48 очков) занимает третье место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Оренбург" (20) идет 15-м - в зоне вылета.
В следующем туре "Локомотив" примет петербургский "Зенит" 22 апреля. "Оренбург" в этот же день встретится с "Нижним Новгородом" на домашнем поле.
