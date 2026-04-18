Ликсутов: московские промышленники поучаствуют в выставке в Узбекистане

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Правительство Москвы представит свой стенд на выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте, где покажут решения 10 компаний российской столицы, заявил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он рассказал, что по поручению мэра столицы Сергея Собянина Москва на системной основе развивает торгово-экономическое сотрудничество с ключевыми партнерами из Центральной Азии.

"Столица лидирует в общероссийском товарообороте с Узбекистаном, занимая долю в 29%. Также на это государство приходится 5% в объеме производственного экспорта Москвы. С 20 по 22 апреля в Ташкенте пройдет международная промышленная выставка “Иннопром. Центральная Азия”. В рамках мероприятия город представит решения 10 компаний в приоритетных отраслях с высоким экспортным потенциалом", — заявил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Расходы на логистику экспонатов и организацию переговоров берет на себя центр поддержки экспорта "Моспром", отметили в пресс-службе департамента. Отдельный блок экспозиции будет посвящен презентации особой экономической зоны "Технополис Москва".

"Посетители стенда Москвы смогут узнать о возможностях локализации высокотехнологичных производств в столице, налоговых и таможенных преференциях, готовой инженерной инфраструктуре, а также о резидентах ОЭЗ в сферах микроэлектроники, фармацевтики, приборостроения и промышленной автоматизации", — отметил, в свою очередь, министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Министр подчеркнул, что особый акцент будет сделан на перспективах кооперации и совместных инвестиционных проектах с партнерами из Узбекистана и стран СНГ.

Среди экспонентов — АО "ЭЛТЕЗА", производитель современных систем управления движением поездов. Компания представит устройство стабилизатора для электропитания устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. Московская "Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО" (входит в ГК "ПОЛИПЛАСТИК") продемонстрирует высокотемпературную полимерную гибкую трубу для эксплуатации в тепловых сетях при температуре 130 градусов Цельсия. Оба предприятия — действующие экспортеры и активно поставляют свои решения в страны СНГ.

Также в числе участников делегации — производитель кабельно-проводниковой продукции "Завод Москабель", поставщик огнеупорных изделий для стекольной промышленности АО "Подольские огнеупоры", разработчик оборудования для контроля, управления и передачи команд релейной защиты и противоаварийной автоматики "Юнител Инжиниринг".

Московским экспортерам активно помогает государство, напомнили в пресс-службе департамента. Так, национальный проект "Международная кооперация и экспорт" предоставляет целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках национального проекта также работает цифровая платформа "Мой экспорт". Там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.