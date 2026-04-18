Модератор беседы с Лавровым рассказал, на какие вопросы не хватило времени

Краткий пересказ от РИА ИИ
АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Модератор выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме Алиджан Аянлар рассказал РИА Новости, что хотел задать министру вопросы по продлению СНВ и палестинской проблематике.
"Не хватило времени задать пару вопросов. Я хотел узнать его мнение по поводу СНВ - срок действия истек в феврале, нового документа нет. Я хотел спросить у Лаврова, насколько опасная ситуация сложилась сейчас, по его мнению, так как впервые за 50 лет нет ограничений числа ядерных боеголовок. Я хотел бы спросить, чего бы стоило России подписать соглашение сегодня", - рассказал ведущий на полях форума.
Также ведущий хотел бы углубиться в обсуждение палестинской проблемы, так как по его личному мнению необходим фокус на принципе "двух государств". "Но я понимал, что ответ на этот вопрос займет еще 7-8 минут", - отметил Аянлар.
В начале февраля истек срок действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Президент США Дональд Трамп заявил в тот же день, что эксперты по ядерному оружию должны разработать новое, улучшенное и модернизированное соглашение, которое будет действовать долгое время.
Президент России Владимир Путин до этого объявлял, что после истечения срока ДСНВ Россия готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп называл предложение Путина по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ.