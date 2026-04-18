Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:05 18.04.2026
Модератор беседы с Лавровым рассказал, на какие вопросы не хватило времени

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Модератор выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме Алиджан Аянлар рассказал РИА Новости, что хотел задать министру вопросы по продлению СНВ и палестинской проблематике.
"Не хватило времени задать пару вопросов. Я хотел узнать его мнение по поводу СНВ - срок действия истек в феврале, нового документа нет. Я хотел спросить у Лаврова, насколько опасная ситуация сложилась сейчас, по его мнению, так как впервые за 50 лет нет ограничений числа ядерных боеголовок. Я хотел бы спросить, чего бы стоило России подписать соглашение сегодня", - рассказал ведущий на полях форума.
Также ведущий хотел бы углубиться в обсуждение палестинской проблемы, так как по его личному мнению необходим фокус на принципе "двух государств". "Но я понимал, что ответ на этот вопрос займет еще 7-8 минут", - отметил Аянлар.
В начале февраля истек срок действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Президент США Дональд Трамп заявил в тот же день, что эксперты по ядерному оружию должны разработать новое, улучшенное и модернизированное соглашение, которое будет действовать долгое время.
Президент России Владимир Путин до этого объявлял, что после истечения срока ДСНВ Россия готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп называл предложение Путина по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ.
В миреРоссияСШАСергей ЛавровДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала