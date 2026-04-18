Модератор на Анталийском форуме рассказал, как Лавров отвечает на вопросы

АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров может ответить на любой вопрос сразу, он чрезвычайно хорошо подготовлен, рассказал РИА Новости модератор выступления главы российского МИД на Анталийском дипломатическом форуме Алиджан Аянлар.
Министр в субботу выступил на форуме.
"Один из интересных моментов, касающихся господина Лаврова: он дает столько информации в одном ответе на вопрос, что тяжело уследить за всем сразу, но он себя очень комфортно чувствует", - сказал Аянлар на полях форума.
Модератор отметил, что у него была возможность провести интервью со многими министрами, главами государств, премьерами.
"Некоторые из них спрашивают заранее, какие вопросы я им задам. Лавров чрезвычайно хорошо подготовлен и может ответить на любой вопрос сразу же, без подготовки", - подчеркнул Аянлар.
Пятый Анталийский дипломатический форум (ADF2026) открылся в пятницу с участием более чем 5 тысяч гостей и свыше 1 тысячи журналистов. Форум собрал делегации из более чем 150 стран, включая 22 глав государств и правительств, 14 вице-президентов и вице-премьеров, более 50 министров, в том числе 39 глав МИД, свыше 500 высокопоставленных участников и 79 представителей международных организаций. Почетный гость мероприятия - Лавров.