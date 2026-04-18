Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан во время встречи в Анталье

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан во время встречи в Анталье

© REUTERS / Turkish Foreign Ministry Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан во время встречи в Анталье

Модератор на Анталийском форуме рассказал, как Лавров отвечает на вопросы

Лавров выступил на Анталийском дипломатическом форуме.

Модератор форума Алиджан Аянлар отметил высокую степень подготовленности Лаврова и его способность отвечать на вопросы без предварительной подготовки.

Пятый Анталийский дипломатический форум собрал делегации из более чем 150 стран.

АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров может ответить на любой вопрос сразу, он чрезвычайно хорошо подготовлен, рассказал РИА Новости модератор выступления главы российского МИД на Анталийском дипломатическом форуме Алиджан Аянлар.

Министр в субботу выступил на форуме.

"Один из интересных моментов, касающихся господина Лаврова : он дает столько информации в одном ответе на вопрос, что тяжело уследить за всем сразу, но он себя очень комфортно чувствует", - сказал Аянлар на полях форума.

Модератор отметил, что у него была возможность провести интервью со многими министрами, главами государств, премьерами.

"Некоторые из них спрашивают заранее, какие вопросы я им задам. Лавров чрезвычайно хорошо подготовлен и может ответить на любой вопрос сразу же, без подготовки", - подчеркнул Аянлар.