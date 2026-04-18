Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:50 18.04.2026
Модератор на Анталийском форуме рассказал, как Лавров отвечает на вопросы

Аянлар: Лавров может ответить на любой вопрос сразу

© REUTERS / Turkish Foreign Ministry
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров может ответить на любой вопрос сразу, он чрезвычайно хорошо подготовлен, рассказал РИА Новости модератор выступления главы российского МИД на Анталийском дипломатическом форуме Алиджан Аянлар.
Министр в субботу выступил на форуме.
"Один из интересных моментов, касающихся господина Лаврова: он дает столько информации в одном ответе на вопрос, что тяжело уследить за всем сразу, но он себя очень комфортно чувствует", - сказал Аянлар на полях форума.
Модератор отметил, что у него была возможность провести интервью со многими министрами, главами государств, премьерами.
"Некоторые из них спрашивают заранее, какие вопросы я им задам. Лавров чрезвычайно хорошо подготовлен и может ответить на любой вопрос сразу же, без подготовки", - подчеркнул Аянлар.
Пятый Анталийский дипломатический форум (ADF2026) открылся в пятницу с участием более чем 5 тысяч гостей и свыше 1 тысячи журналистов. Форум собрал делегации из более чем 150 стран, включая 22 глав государств и правительств, 14 вице-президентов и вице-премьеров, более 50 министров, в том числе 39 глав МИД, свыше 500 высокопоставленных участников и 79 представителей международных организаций. Почетный гость мероприятия - Лавров.
РоссияСергей ЛавровПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала