Лавров провел встречу с главой МИД Алжира

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф обсудили укрепление стратегического партнерства между двумя странами, а также график контактов на различных уровнях, сообщает в субботу МИД РФ.
Отмечается, что стороны оценили высокий уровень политического диалога и взаимодействия в различных сферах между двумя государствами. Министры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Сахаро-Сахеле и Магрибе.
