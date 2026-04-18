Лавров провел встречу с главой МИД Алжира
16:24 18.04.2026
Лавров провел встречу с главой МИД Алжира

Лавров обсудил с коллегой из Алжира укрепление стратегического партнерства

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров провел встречу с коллегой из Алжира Ахмедом Аттафом.
  • Министры обсудили укрепление стратегического партнерства между двумя странами, график контактов на различных уровнях, а также ситуацию на Ближнем Востоке, в Сахаро-Сахеле и Магрибе.
  • Встреча прошла на полях Анталийского дипломатического форума.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф обсудили укрепление стратегического партнерства между двумя странами, а также график контактов на различных уровнях, сообщает в субботу МИД РФ.
"В ходе беседы были рассмотрены практические задачи дальнейшего укрепления отношений углубленного стратегического партнерства между Россией и Алжиром, включая график предстоящих контактов на различных уровнях", - сказано в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что стороны оценили высокий уровень политического диалога и взаимодействия в различных сферах между двумя государствами. Министры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Сахаро-Сахеле и Магрибе.
