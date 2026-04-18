Запад не понимает, где проходят "красные линии" для России, заявил Лавров

- Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что на Западе не понимают, где проходят "красные линии" для России.
- Лавров отметил, что терпение России не бесконечно.
АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Даже хорошо, что никто на Западе не понимает, где проходят российские "красные линии", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"У нас (у русских - ред.) в нашем характере есть такое качество, как терпение. Мы говорим: "Бог терпел и нам велел". Но когда терпение лопается, и я считаю даже, что хорошо. Потому что никто не понимает, где эта красная линия", - сказал Лавров в ходе своего выступления на Анталийском дипломатическом форуме.
В работе форума принимают участие делегации из более чем 150 стран, включая 22 главы государств и правительств, 14 вице-президентов и вице-премьеров, более 50 министров, в том числе 39 глав МИД, свыше 500 высокопоставленных участников и 79 представителей международных организаций.