Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что архитектура европейской безопасности разрушена.
- Лавров отметил, что Евросоюз, который изначально был обособленным игроком, стал частью евроатлантической концепции, и предположил, что ЕС может начать опираться на собственные ресурсы.
АНТАЛЬЯ, 18 апр – РИА Новости. Архитектура европейской безопасности разрушена, она опиралась на евроатлантические концепции, где США и Канада были частью такой архитектуры, а Евросоюз, который изначально был обособленным игроком, стал таковым, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Архитектура европейской безопасности разрушена. Она всегда… до последнего времени ассоциировалась с Организацией по безопасности сотрудничества в Европе, с Евросоюзом и с НАТО… Опиралась эта вся архитектура на евроатлантические концепции, дескать, США и Канада - это часть всех наших архитектур… Евросоюз, который был особым игроком – не евроатлантическим, – он таковым стал", - сказал Лавров в ходе специальной сессии Анталийского дипломатического форума.
Позднее Совет ЕС утвердил создание фонда милитаризации (SAFE) как часть долгосрочной программы военного строительства до 2030 года. На июньском саммите НАТО в Гааге было принято решение увеличить военные расходы европейских государств до 5% ВВП к 2034 году.