14:10 18.04.2026
Лавров заявил о разрушении архитектуры европейской безопасности

Лавров: архитектура европейской безопасности разрушена

Флаги Евросоюза. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что архитектура европейской безопасности разрушена.
  • Лавров отметил, что Евросоюз, который изначально был обособленным игроком, стал частью евроатлантической концепции, и предположил, что ЕС может начать опираться на собственные ресурсы.
АНТАЛЬЯ, 18 апр – РИА Новости. Архитектура европейской безопасности разрушена, она опиралась на евроатлантические концепции, где США и Канада были частью такой архитектуры, а Евросоюз, который изначально был обособленным игроком, стал таковым, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Архитектура европейской безопасности разрушена. Она всегда… до последнего времени ассоциировалась с Организацией по безопасности сотрудничества в Европе, с Евросоюзом и с НАТО… Опиралась эта вся архитектура на евроатлантические концепции, дескать, США и Канада - это часть всех наших архитектур… Евросоюз, который был особым игроком – не евроатлантическим, – он таковым стал", - сказал Лавров в ходе специальной сессии Анталийского дипломатического форума.
Он отметил, что сейчас может ситуация поменяться, особенно учитывая, как США стали относиться к НАТО. Возможно, что Евросоюз станет опираться на собственные ресурсы, особенно в той ситуации, если американцы заставят европейцев тратить 5% ВВП на оборону.
Весной 2025 года ЕС предпринял шаги на пути к масштабной милитаризации, в частности в марте на экстренном саммите в Брюсселе был одобрен план перевооружения ReArm EU на 800 миллиардов евро, предусматривающий совместные закупки оружия и использование средств из программы для депрессивных регионов.
Позднее Совет ЕС утвердил создание фонда милитаризации (SAFE) как часть долгосрочной программы военного строительства до 2030 года. На июньском саммите НАТО в Гааге было принято решение увеличить военные расходы европейских государств до 5% ВВП к 2034 году.
