Рейтинг@Mail.ru
Европа стремится сохранить нацистский режим в Киеве, заявил Лавров - РИА Новости, 18.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 18.04.2026 (обновлено: 14:10 18.04.2026)
Европа стремится сохранить нацистский режим в Киеве, заявил Лавров

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров заявил, что Европа стремится сохранить нацистский киевский режим.
  • Он считает, что гарантии безопасности Украине также направлены на продолжение наращивания угроз в адрес России.
АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Гарантии безопасности, которые Европа стремится предоставить Украине, направлены на сохранение киевского режима для наращивания угроз в адрес России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Европа вслед за Зеленским видит в этих гарантиях безопасности две вещи: первое - сохранение самого этого нацистского режима, а второе - сохранение его ради того, чтобы продолжать наращивать физические, материальные, военные угрозы Российской Федерации", - сказал министр в ходе специальной сессии Анталийского дипломатического форума.
Лавров подчеркнул, что при разговорах о "гарантиях безопасности" для Украины сам Киев на деле требует содержание Западом украинской армии в 800 тысяч человек, а Лондон и Париж выступают за отправку международных военных сил на украинскую территорию.
В МИД РФ ранее подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на украинской территории, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
В миреРоссияЕвропаУкраинаСергей ЛавровКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала