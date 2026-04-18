Европа стремится сохранить нацистский режим в Киеве, заявил Лавров

АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Гарантии безопасности, которые Европа стремится предоставить Украине, направлены на сохранение киевского режима для наращивания угроз в адрес России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Европа вслед за Зеленским видит в этих гарантиях безопасности две вещи: первое - сохранение самого этого нацистского режима, а второе - сохранение его ради того, чтобы продолжать наращивать физические, материальные, военные угрозы Российской Федерации", - сказал министр в ходе специальной сессии Анталийского дипломатического форума.
В МИД РФ ранее подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на украинской территории, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.