Лавров ответил на вопрос о возобновлении переговоров по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вопрос о возобновлении переговоров по Украине сейчас не является приоритетом, заявил Лавров.
- В то же время министр отметил, что Россия позитивно оценивает идею вернуть переговоры в Стамбул.
АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Вопрос возобновления переговоров по Украине сейчас не в приоритете, но Россия положительно оценивает идею вернуть их в Стамбул, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы воспринимаем позитивно возможность возобновления переговоров (по Украине - ред.) в Стамбуле. Эта сейчас тема, тема возобновления переговоров, не является приоритетом номер один в наших делах. Мы никому переговоры не навязывали, мы всегда исходили из того, что (в случае - ред.) если партнер готов, то за нами дело не станет", - сказал министр, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.
