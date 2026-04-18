13:53 18.04.2026 (обновлено: 13:54 18.04.2026)
Лавров ответил на вопрос о возобновлении переговоров по Украине

Лавров: вопрос возобновления переговоров по Украине пока не в приоритете

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вопрос о возобновлении переговоров по Украине сейчас не является приоритетом, заявил Лавров.
  • В то же время министр отметил, что Россия позитивно оценивает идею вернуть переговоры в Стамбул.
АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Вопрос возобновления переговоров по Украине сейчас не в приоритете, но Россия положительно оценивает идею вернуть их в Стамбул, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы воспринимаем позитивно возможность возобновления переговоров (по Украине - ред.) в Стамбуле. Эта сейчас тема, тема возобновления переговоров, не является приоритетом номер один в наших делах. Мы никому переговоры не навязывали, мы всегда исходили из того, что (в случае - ред.) если партнер готов, то за нами дело не станет", - сказал министр, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.
