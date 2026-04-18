Лавров прокомментировал идею провести саммит стран Совбеза ООН

АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Россия ранее предлагала провести встречу всех пяти стран-постоянных членов Совета безопасности ООН, но уже не ожидает разумный подход со стороны Британии и Франции, заявил глава МИД России Сергей Лавров

"Мы в принципе всегда за то, чтобы какие-то конструктивные встречи организовывать, проводить. Но едва ли сейчас можно рассчитывать на то, что наши французские и британские коллеги будут проявлять разумный подход", - сказал глава МИД РФ.