Лавров прокомментировал идею провести саммит стран Совбеза ООН - РИА Новости, 18.04.2026
13:37 18.04.2026 (обновлено: 13:54 18.04.2026)
Лавров прокомментировал идею провести саммит стран Совбеза ООН

Лавров не ожидает разумного подхода Британии и Франции к саммиту СБ ООН

© РИА Новости / Евгений Биятов | Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия ранее предлагала провести встречу всех пяти стран-постоянных членов Совета безопасности ООН.
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что уже не ожидает разумного подхода со стороны Британии и Франции.
  • Министр подчеркнул, что нынешние руководители этих стран, а также Германии и Евросоюза встали на позиции, с которых не могут отступить без полной потери лица.
АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Россия ранее предлагала провести встречу всех пяти стран-постоянных членов Совета безопасности ООН, но уже не ожидает разумный подход со стороны Британии и Франции, заявил глава МИД России Сергей Лавров
В ходе специальной сессии Анталийского дипломатического форума министр напомнил, что в 2020 году президент России Владимир Путин выступил с идеей провести саммит стран-постоянных членов Совета безопасности ООН. Китай выразил положительное отношение к идее, но вмешалась пандемия COVID-19, и трудно судить, были ли готовы к такой встрече тогда лидеры США, Франции и Британии, добавил Лавров.
"Мы в принципе всегда за то, чтобы какие-то конструктивные встречи организовывать, проводить. Но едва ли сейчас можно рассчитывать на то, что наши французские и британские коллеги будут проявлять разумный подход", - сказал глава МИД РФ.
Он подчеркнул, что нынешние руководители этих стран, а также Германии и Евросоюза встали на позиции, с которых не могут отступить без полной потери лица.
