Лавров прокомментировал идею провести саммит стран Совбеза ООН

АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Россия ранее предлагала провести встречу всех пяти стран-постоянных членов Совета безопасности ООН, но уже не ожидает разумный подход со стороны Британии и Франции, заявил глава МИД России Сергей Лавров
В ходе специальной сессии Анталийского дипломатического форума министр напомнил, что в 2020 году президент России Владимир Путин выступил с идеей провести саммит стран-постоянных членов Совета безопасности ООН. Китай выразил положительное отношение к идее, но вмешалась пандемия COVID-19, и трудно судить, были ли готовы к такой встрече тогда лидеры США, Франции и Британии, добавил Лавров.
"Мы в принципе всегда за то, чтобы какие-то конструктивные встречи организовывать, проводить. Но едва ли сейчас можно рассчитывать на то, что наши французские и британские коллеги будут проявлять разумный подход", - сказал глава МИД РФ.
Он подчеркнул, что нынешние руководители этих стран, а также Германии и Евросоюза встали на позиции, с которых не могут отступить без полной потери лица.
