Лавров вспомнил слова Каллас о России

АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что, пока в Европе есть такие люди, как глава евродипломатии Кайя Каллас, он спокоен и есть надежда, что европейские народы будут знать цену "такого рода лидерам".

В ходе специальной сессии Анталийского дипломатического форума Лавров вспомнил заявление Каллас о том, что за последние 100 лет Россия якобы 19 раз напала на разные страны, на некоторые - по нескольку раз. И это, по ее словам, не считая Африки

"Я лично спокоен, пока такие люди в стране европской есть, у нас есть надежда, что народы европейских стран, исторически цивилизованные, образованные, умные люди, они будут знать цену такого рода лидерам", - сказал Лавров.