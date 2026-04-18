Лавров вспомнил слова Каллас о России
13:20 18.04.2026 (обновлено: 13:23 18.04.2026)
Лавров вспомнил слова Каллас о России

Лавров надеется, что в ЕС будут знать цену такого рода лидерам, как Каллас

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров вспомнил заявление Каллас о том, что за последние 100 лет Россия якобы 19 раз напала на разные страны.
  • Лавров выразил надежду, что европейские народы будут знать цену таким лидерам, как Каллас.
АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что, пока в Европе есть такие люди, как глава евродипломатии Кайя Каллас, он спокоен и есть надежда, что европейские народы будут знать цену "такого рода лидерам".
В ходе специальной сессии Анталийского дипломатического форума Лавров вспомнил заявление Каллас о том, что за последние 100 лет Россия якобы 19 раз напала на разные страны, на некоторые - по нескольку раз. И это, по ее словам, не считая Африки.
"Я лично спокоен, пока такие люди в стране европской есть, у нас есть надежда, что народы европейских стран, исторически цивилизованные, образованные, умные люди, они будут знать цену такого рода лидерам", - сказал Лавров.
Ранее Лавров назвал позором слова Каллас о якобы нападениях России на другие страны.
