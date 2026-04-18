13:19 18.04.2026 (обновлено: 13:53 18.04.2026)
В отношениях России и Китая нет односторонней зависимости, заявил Лавров

© РИА Новости / Евгений Биятов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Сергей Лавров заявил, что в отношениях России и Китая нет односторонней зависимости.
  • Министр отметил наличие развитого сотрудничества с КНР в области ядерной энергетики и других высоких технологий, включая космос.
  • Лавров подчеркнул, что отношения России и Китая по своему качеству выше и надежнее, чем классические военные союзы.
АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в отношениях России и Китая нет односторонней зависимости, связи в торговле и энергетике сбалансированы.
"Помимо сугубо энергетики и нефтегазовой (отрасли - ред.), у нас есть с Китаем очень развитое сотрудничество по ядерной энергетике, по другим высоким технологиям - и космос, и многое-многое другое. Так что я здесь не вижу какой-то односторонней зависимости", - сказал министр, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.
"Иногда говорят, почему вы с Китаем военный союз не заключите… На это мы уже ответили, это записано в документе, который был одобрен, подписан лидерами России и Китая, что наши отношения по своему качеству являются выше, глубже, надежнее, чем классические военные союзы", - подчеркнул Лавров.
