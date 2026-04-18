В отношениях России и Китая нет односторонней зависимости, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лавров подчеркнул, что отношения России и Китая по своему качеству выше и надежнее, чем классические военные союзы.
АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в отношениях России и Китая нет односторонней зависимости, связи в торговле и энергетике сбалансированы.
"Помимо сугубо энергетики и нефтегазовой (отрасли - ред.), у нас есть с Китаем очень развитое сотрудничество по ядерной энергетике, по другим высоким технологиям - и космос, и многое-многое другое. Так что я здесь не вижу какой-то односторонней зависимости", - сказал министр, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.