В Европе витает идея нового военного блока, заявил Лавров

АНТАЛЬЯ, 18 апр – РИА Новости. Концепция нового военного блока широкого обсуждается, и туда будут будут входить ЕС, Турция, Великобритания и Украину, но даже этот новый блок всё равно останется агрессивным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас широко обсуждается новая концепция, дескать, американцы хотят избавиться от бремени финансирования безопасности Европы , хотят потом договориться с Россией и потом уже целиком переключиться на долгосрочное противостояние против Китайской Народной Республики… Вместо этого предлагается создать блок, который будет включать в себя Евросоюз…, Турцию , Британию и Украину", - сказал Лавров в ходе специальной сессии Анталийского дипломатического форума.

НАТО. По его словам, любая кардинально новая структура все равно будет агрессивной, особенно с учетом того, какие люди сейчас являются лидерами ЕС

"Зеленский очень быстро подхватил эту идею, сказав, что украинская армия будет ядром, сердце-виной, гарантией успеха всего этого блока… Надо только, чтобы вы финансировали нашу армию в количестве 800 тысяч человек", – подчеркнул Лавров.