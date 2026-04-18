В Европе витает идея нового военного блока, заявил Лавров

АНТАЛЬЯ, 18 апр – РИА Новости. Концепция нового военного блока широкого обсуждается, и туда будут будут входить ЕС, Турция, Великобритания и Украину, но даже этот новый блок всё равно останется агрессивным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас широко обсуждается новая концепция, дескать, американцы хотят избавиться от бремени финансирования безопасности Европы, хотят потом договориться с Россией и потом уже целиком переключиться на долгосрочное противостояние против Китайской Народной Республики… Вместо этого предлагается создать блок, который будет включать в себя Евросоюз…, Турцию, Британию и Украину", - сказал Лавров в ходе специальной сессии Анталийского дипломатического форума.
"Зеленский очень быстро подхватил эту идею, сказав, что украинская армия будет ядром, сердце-виной, гарантией успеха всего этого блока… Надо только, чтобы вы финансировали нашу армию в количестве 800 тысяч человек", – подчеркнул Лавров.
"При чем уже третий раз за современную историю человечества именно из Европы будет исходить глобальная угроза", - уточнил глава МИД.