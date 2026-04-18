В Европе витает идея нового военного блока, заявил Лавров
13:13 18.04.2026
В Европе витает идея нового военного блока, заявил Лавров

Лавров: идея нового военного блока витает в Европе, туда будет входить и Украина

Флаги Евросоюза. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Европе обсуждают идею создания нового военного блока.
  • По словам дипломата, в блок могут войти ЕС, Турция, Великобритания и Украина.
  • Лавров считает, что новая структура будет агрессивной и исходит из того, что именно из Европы будет исходить глобальная угроза.
АНТАЛЬЯ, 18 апр – РИА Новости. Концепция нового военного блока широкого обсуждается, и туда будут будут входить ЕС, Турция, Великобритания и Украину, но даже этот новый блок всё равно останется агрессивным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас широко обсуждается новая концепция, дескать, американцы хотят избавиться от бремени финансирования безопасности Европы, хотят потом договориться с Россией и потом уже целиком переключиться на долгосрочное противостояние против Китайской Народной Республики… Вместо этого предлагается создать блок, который будет включать в себя Евросоюз…, Турцию, Британию и Украину", - сказал Лавров в ходе специальной сессии Анталийского дипломатического форума.
По его словам, любая кардинально новая структура все равно будет агрессивной, особенно с учетом того, какие люди сейчас являются лидерами ЕС и НАТО.
"Зеленский очень быстро подхватил эту идею, сказав, что украинская армия будет ядром, сердце-виной, гарантией успеха всего этого блока… Надо только, чтобы вы финансировали нашу армию в количестве 800 тысяч человек", – подчеркнул Лавров.
"При чем уже третий раз за современную историю человечества именно из Европы будет исходить глобальная угроза", - уточнил глава МИД.
