Лавров призвал не упускать из виду ситуацию в Сирии

АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Концентрируясь на ситуации в Ормузском проливе, нельзя упускать из вида палестинскую проблему и ситуацию в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

“Я просто к тому, что политики и дипломаты не имеют права концентрироваться на чем-то, что сегодня занимает первые полосы газет и breaking news по телевидению, в соцсетях, только потому, что кто-то хочет, чтобы это было сейчас главной темой”, - подчеркнул министр.