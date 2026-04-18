Лавров призвал не упускать из виду ситуацию в Сирии

АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Концентрируясь на ситуации в Ормузском проливе, нельзя упускать из вида палестинскую проблему и ситуацию в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
“Когда мы смотрим на происходящее в Ормузском проливе, я бы очень не хотел, чтобы мы упускали из виду палестинскую проблему. Кстати, в Сирии очень непростые процессы идут. Многие представители израильского руководства заявили, по-моему, даже (премьер Израиля - ред.) Биньямин Нетаньяху заявил, что мы является свидетелями рождения новой государственности Израиля, упоминая в том числе большие прилегающие территории”, - сказал он в ходе выступления на Анталийском дипломатическом форуме.
“Я просто к тому, что политики и дипломаты не имеют права концентрироваться на чем-то, что сегодня занимает первые полосы газет и breaking news по телевидению, в соцсетях, только потому, что кто-то хочет, чтобы это было сейчас главной темой”, - подчеркнул министр.