Лавров призвал не упускать из виду ситуацию в Сирии - РИА Новости, 18.04.2026
13:11 18.04.2026
Лавров призвал не упускать из виду ситуацию в Сирии

Лавров призвал не упускать из виду палестинскую проблему и ситуацию в Сирии

© РИА Новости / Евгений Биятов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Сергей Лавров заявил о необходимости не упускать из виду палестинскую проблему и ситуацию в Сирии, концентрируясь на ситуации в Ормузском проливе.
  • Он отметил, что в Сирии происходят непростые процессы, а представители израильского руководства, включая Биньямина Нетаньяху, заявили о рождении новой государственности Израиля.
  • Министр подчеркнул, что политики и дипломаты не должны концентрироваться только на темах, которые занимают первые полосы газет и являются главными новостями.
АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Концентрируясь на ситуации в Ормузском проливе, нельзя упускать из вида палестинскую проблему и ситуацию в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
“Когда мы смотрим на происходящее в Ормузском проливе, я бы очень не хотел, чтобы мы упускали из виду палестинскую проблему. Кстати, в Сирии очень непростые процессы идут. Многие представители израильского руководства заявили, по-моему, даже (премьер Израиля - ред.) Биньямин Нетаньяху заявил, что мы является свидетелями рождения новой государственности Израиля, упоминая в том числе большие прилегающие территории”, - сказал он в ходе выступления на Анталийском дипломатическом форуме.
“Я просто к тому, что политики и дипломаты не имеют права концентрироваться на чем-то, что сегодня занимает первые полосы газет и breaking news по телевидению, в соцсетях, только потому, что кто-то хочет, чтобы это было сейчас главной темой”, - подчеркнул министр.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Лавров объяснил, почему Макрон тянул с признанием Палестины
5 марта, 12:23
 
