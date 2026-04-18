Лавров и Фидан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан в ходе встречи в Анталье обсудили положение дел в Персидском заливе и на Ближнем Востоке, подтвердили обоюдный настрой на кооперацию для преодоления кризисных ситуаций, заявили в субботу в МИД РФ.
"Рассмотрены ключевые аспекты международной и региональной повестки дня, включая положение в Персидском заливе и на Ближнем Востоке. Подтверждено обоюдное стремление России и Турции к дальнейшему конструктивному взаимодействию в целях выработки эффективных решений для урегулирования кризисных ситуаций", - говорится в заявлении на сайте ведомства.