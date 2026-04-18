Лавров рассказал, во что превратится "коалиция желающих"

АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Придуманная в Европе для отправки войск на Украину "коалиция желающих" пытается создавать видимость решительности, но скоро превратится в "коалицию отжелавших", считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.
"Вот они придумали это название, но сейчас они больше похожи на "коалицию желающих казаться настоящими", "коалицию желающих казаться действительными", а у меня такое ощущение, что очень скоро это все превратится в "коалицию отжелавших", - сказал Лавров в ходе специальной сессии Анталийского дипломатического форума.
Национальные интересы европейских стран едва ли могут быть удовлетворены навязыванием реваншистской милитаризованной политики, отметил министр.
В МИД РФ ранее подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на украинской территории, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.