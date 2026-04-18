Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, во что превратится "коалиция желающих" - РИА Новости, 18.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 18.04.2026
Лавров рассказал, во что превратится "коалиция желающих"

Лавров: "коалиция желающих" скоро станет "коалицией отжелавших"

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров считает, что "коалиция желающих" скоро превратится в "коалицию отжелавших".
  • Объединение пытается создавать видимость решительности, отметил российский дипломат.
АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Придуманная в Европе для отправки войск на Украину "коалиция желающих" пытается создавать видимость решительности, но скоро превратится в "коалицию отжелавших", считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.
"Вот они придумали это название, но сейчас они больше похожи на "коалицию желающих казаться настоящими", "коалицию желающих казаться действительными", а у меня такое ощущение, что очень скоро это все превратится в "коалицию отжелавших", - сказал Лавров в ходе специальной сессии Анталийского дипломатического форума.
Национальные интересы европейских стран едва ли могут быть удовлетворены навязыванием реваншистской милитаризованной политики, отметил министр.
В МИД РФ ранее подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на украинской территории, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
В миреУкраинаРоссияЕвропаСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала