Лавров проводит переговоры с главой МИД Турции в Анталье

АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан проводят переговоры на полях V Анталийского дипломатического форума, передает корреспондент РИА Новости.
"Отдельно будет обсуждена работа над стратегическими проектами строительства АЭС "Аккую" и эксплуатации газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", - заявляли в МИД РФ.
Ожидается, что позже в субботу Лавров выступит на специальной сессии форума.
В работе форума принимают участие делегации из более чем 150 стран, включая 22 главы государств и правительств, 14 вице-президентов и вице-премьеров, более 50 министров, в том числе 39 глав МИД, свыше 500 высокопоставленных участников и 79 представителей международных организаций.