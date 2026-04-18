История отношений Клавы Коки и Димы Масленникова: что известно о паре

В апреле 2026 года Клава Кока и Дима Масленников одним постом перевернули все российское медиапространство. Пара, которую "шипперили" несколько лет, сначала написала "Мы не встречаемся", и только через полчаса добавила финал этой фразы: "Мы женимся". История Клавы Коки и Дмитрия Масленникова оказалась длиннее, чем предполагали даже самые внимательные фанаты: за ней стоит больше десяти лет дружбы, несколько попыток построить отношения, один поцелуй на рассвете и долгое молчание. История любви, которую пара решила рассказать сама, — в материале РИА Новости.

Почему история стала заметной

История Клавы Коки и Масленникова привлекала внимание задолго до официального объявления. Слухи, совместные появления, уклончивые комментарии — все это годами держало интерес аудитории в тонусе. Когда 3 апреля пара подтвердила отношения, этот ролик всего за 14 часов собрал больше 3,8 миллиона просмотров на YouTube. Резонанс оказался закономерным: оба участника этой истории — люди с по-настоящему большой аудиторией.

Две самостоятельные публичные фигуры с большой аудиторией

Клава Кока — певица, настоящее имя Клавдия Высокова, родилась в Екатеринбурге. Прорыв в музыкальной карьере случился в конце июня 2019 года, когда она выпустила песню "Влюблена в МДК", а следом хит "Зая". Впоследствии появились "Краш", "Покинула чат", "Пьяную домой" — треки, которые звучали из каждого второго смартфона. В октябре 2025 года певица получила свой первый "Золотой граммофон", а в декабре того же года покинула лейбл Black Star после десяти лет сотрудничества.

Дмитрий Масленников — видеоблогер, музыкант и телеведущий, родился в Усть-Катаве Челябинской области. Только на его YouTube-канал подписаны более 19 миллионов человек, есть профили во ВКонтакте (2,3 миллиона) и Telegram (1,9 миллиона). До объявления о помолвке он входил в число самых известных холостяков российского шоу-бизнеса.

Именно сочетание двух крупных медийных фигур сделало историю их отношений событием, а не просто светской новостью.

Как началось знакомство Клавы и Димы

Пересечение произошло в общей медийной среде — оба работали в сфере контента, оба строили аудиторию в эпоху YouTube и соцсетей. Начало общения было абсолютно рабочим: коллеги, которые периодически пересекаются на мероприятиях, в студиях, в общих компаниях.

Сам Масленников впоследствии признавался, что с самого начала воспринимал Клаву как особенного человека.

"Я жил в инфополе постоянной мысли о том, что Клава — та самая", — подчеркнул он.

Кока при этом долгое время смотрела на их связь иначе — как на близкую дружбу, не более.

Годы общения и дружба

Годы общения Клавы Коки и Масленникова — это не просто предыстория романа, а отдельная, самостоятельная глава. Клава и Дима встречаются чуть больше года. Они окончательно раскрыли свои чувства друг другу в 2025 году. Хотя и ранее у них были попытки построить отношения, оба понимали, что любят друг друга не просто как друзья.

Долгое время дружба оставалась именно дружбой — многолетнее, доверительное, но при этом публично ни разу не оформленное близкое общение. В интервью с Клавой Кокой блогер Надежда Стрелец отмечала, что у певицы с блогером "очень странные отношения, вроде бы дружба и не дружба". Клава Кока в ответ настояла, что между ними нет ничего большего: "Диму очень люблю. Очень сильно, но отношения у нас, думаю, не сложились бы".

Масленников в свою очередь утверждал, что между ним и певицей не зажглась искра, они просто сошлись на дружбе. Это многолетнее расхождение между тем, что чувствовалось, и тем, что произносилось вслух, и составляло главную интригу их истории.

Когда к их истории начали относиться как к отношениям

Публика начала считывать нечто большее, чем просто приятельство, когда совместные появления Клавы Коки и Масленникова стали слишком частыми, чтобы быть случайными. Поклонники начали подозревать, что звезды встречаются, еще в 2023 году. Тогда артисты стали слишком часто появляться вместе. Слухи разгорались с новой силой каждый раз, когда фанаты замечали совпадения в локациях на их фотографиях с отдыха за границей или когда пару видели в ресторанах.

Особенно активно слухи вспыхнули летом 2025 года. Тогда молодые люди оказались вместе на концерте Джастина Тимберлейка в Баку. Клава выложила совместное фото с ироничной подписью: мол, хотела снимок с Джастином, а увидела "любимого блогера".

Параллельно в 2025 году Масленников танцевал на концерте Коки. На вопрос о значении этого факта блогер отвечал уклончиво. В День всех влюбленных в 2026 году Клава Кока сообщила, что отмечает праздник с "любимым и родным". Все это — внешние маркеры, которые аудитория складывала в картину задолго до официального признания.

Что Кока и Масленников сами рассказывали о своей истории

После помолвки пара записала большое совместное видео, в котором Клава и Дима рассказали все — от начала до конца. Именно оно собрало миллионы просмотров и дало возможность понять, что за годами публичного молчания скрывалось.

Для Масленникова все изменилось 9 марта 2021 года. Они встретились, чтобы просто поужинать в ресторане "Пушкин", а потом вдруг решили погадать на книжке.

"Я открываю, а там написано: „Хватит жаловаться, радуйтесь тому, что имеете". А мы до этого два часа друг другу изливаем свои проблемы — рассказал Дима Масленников. — Это тот самый момент, когда электричество пробежало. Я помню, мне аж захотелось плакать".

Кока описывала это время иначе: "Дело было так. Мы с ним романтично гуляем, он мне рассказывает про разные объекты Москвы, берет меня за руку, танцует со мной, мы гуляем, шутим, веселимся. Он же просто мой друг. А тут какая-то такая волна… Он поцеловал меня, и эта волна накрыла и меня. Мы погуляли, встретили рассвет, было очень мило, романтично, потом мы разъехались по домам". А потом Масленников перестал отвечать и начал избегать певицу.

Когда в 2021 году Кока рассталась с парнем, на следующий день Масленников прилетел в другую страну без предупреждения. В этом же году в Париже они решили попробовать построить отношения. Они ходили на свидания, но роман так и не зародился.

Попытка не вышла — Клава снова отправила Диму во френдзону. Все это время оба публично настаивали на том, что между ними только дружба.

Публичное подтверждение: "Мы не встречаемся. Мы женимся"

В ночь на 3 апреля 2026 года у Клавы Коки состоялась премьера мини-альбома "Как я люблю тебя". На обложке — черно-белые фото с Масленниковым, где они не только мило обнимаются, но и целуются. Более того, в одной из песен есть строчка: "И выйдет свет за горизонт, а я — я выйду за тебя".

Фанаты сразу предположили, что певица не просто объявила об отношениях, но и намекнула на скорую свадьбу.

С утра звезды напугали пользователей Сети, написав: "Мы не встречаемся". Еще полчаса томительного ожидания и новая информация: "Мы не встречаемся. Мы женимся!"

Формула сработала идеально: пауза, провокация, развязка. За несколько часов история Коки и Масленникова стала главной темой в российском медиапространстве.

Помолвка: когда и как Дима Масленников сделал предложение Клаве Коке

Дима понимал, что для каждой девушки помолвка — это важный момент, и во время совместного отдыха подготовил для возлюбленной романтичную атмосферу: белый песок, свечи, беседка.

Дима Масленников сделал очень романтичное предложение руки и сердца своей избраннице на берегу моря и подарил кольцо с бриллиантом.

По словам самой Клавы Коки, это предложение стало для нее неожиданностью — в хорошем смысле. Это третье предложение руки и сердца в жизни Масленникова. На этот раз он получил уверенное и долгожданное "да".

После официального объявления пара поделилась в совместном видео кадрами того, как на новость о помолвке отреагировали друзья, как пара знакомила родителей. Переход от публичного молчания к полной откровенности оказался стремительным и без лишних недомолвок.

Что известно на сегодня

На апрель 2026 года подтверждены следующие факты.

Клава Кока и Дима Масленников состоят в отношениях около года — роман начался в 2025 году. До этого пара поддерживала близкое общение на протяжении более десяти лет, неоднократно оказываясь на пороге романтики, но каждый раз останавливаясь.

3 апреля 2026 года Клава выпустила мини-альбом "Как я люблю тебя", на обложке которого — совместные фото с поцелуем. В тот же день пара официально подтвердила помолвку через соцсети. Предложение было сделано во время отдыха у моря: Масленников организовал романтическую обстановку и подарил Коке кольцо с бриллиантом.

К настоящему моменту Масленников и Кока познакомили родителей и объявили о помолвке. Дата свадьбы публично не называется, пара пока не сообщала о конкретных планах. Оба продолжают вести активную публичную жизнь: Клава как певица вне лейбла, Дима — как блогер с многомиллионной аудиторией.