Аналитики выяснили, сколько кофе выпивают россияне
15:07 18.04.2026
Аналитики выяснили, сколько кофе выпивают россияне

РИА Новости: россияне в среднем потребляют 10,3 млн порций кофе в месяц

  • Россияне в среднем потребляют 10,3 миллиона порций кофе в месяц при посещении кофеен.
  • Средняя цена кофе в российских кофейнях в первом квартале составила 289 рублей.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россияне в среднем потребляют 10,3 миллиона порций кофе в месяц во время посещения кофеен, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
«
"Россияне потребляют 10,3 миллиона порций кофе в месяц в кофейнях. Среднее количество позиций в чеке - 3,1. Доля кофе и напитков в чеке - 72%", - подсчитали аналитики, уточнив, что речь идет о статистике за полный 2025 год.
По их данным, средневзвешенная цена этого напитка в российских кофейнях в первом квартале составила 289 рублей.
Горячий кофе в общепите, после роста оборотов в 2025 году на 19%, в первом квартале 2026 года показал снижение на 4%, что также говорит о спаде интереса потребителя из-за растущего ценника.
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Нутрициолог рассказала о влиянии растворимого кофе на женское здоровье
17 апреля, 16:55
 
