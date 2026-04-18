Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Хезболла" заявила о готовности ответить на нарушение перемирия Израилем.
- Представитель движения пообещал не возвращаться к тому, что было, какой бы ценой это ни обошлось.
- Вопрос режима прекращения огня и его продолжительность будут зависеть от ситуации на линии боевого соприкосновения, добавил он.
БЕЙРУТ, 18 апр - РИА Новости. Движение "Хезболлах" не намерено оставлять без ответа удары Израиля, нарушающие режим прекращения огня, заявил заместитель главы политического совета "Хезболлах" Махмуд Комати.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня на десять дней начиная с 00.00 по местному времени 17 апреля. Однако ливанское национальное агентство NNA в пятницу и субботу утверждало, что Израиль наносил удары по ливанским поселениям, а беспилотники неоднократно атаковали транспортные средства, в результате чего погибли люди.
"Мы не ограничимся прекращением огня и не вернемся к тому, что было, какой бы ценой это ни обошлось, и больше не будем терпеть", - сказал Комати журналистам в ходе пресс-конференции.
По словам представителя движения, в ближайшее время генеральному секретарю "Хезболлах" будет представлен детальный действий "предстоящего этапа", о котором будет объявлено позже.
Комати подчеркнул, что в случае решения ливанских властей продолжить прямые переговоры шиитское сопротивление пойдет своим путем, считая переговоры с Израилем деструктивными для интересов Ливана.
"Вопрос режима прекращения огня и его продолжительность будут зависеть от ситуации на линии боевого соприкосновения", - добавил Комати.