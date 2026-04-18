Камоцкий одержал победу на турнире по пощечинам Power Slap 19

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россиянин Василий Камоцкий, известный по прозвищу Пельмень, одержал победу над американцем Эвианом Скоттом на турнире лиги пощечин Power Slap 19, который прошел в Лас-Вегасе.

Все три судьи единогласно отдали победу Камоцкому. Россиянин прервал серию из двух поражений.

Камоцкий дебютировал в Power Slap в июне 2024 года, нокаутировав поляка Камила Марусажа. После этого он трижды встречался с американцем Коа Вирнесом. Во втором поединке 30 января 2025-го россиянин победил решением судей и завоевал чемпионский титул Power Slap, но позже в третьей схватке уступил пояс Вирсену.