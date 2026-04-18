Камоцкий одержал победу на турнире по пощечинам Power Slap 19 - РИА Новости Спорт, 18.04.2026
08:43 18.04.2026
Камоцкий одержал победу над Скоттом на турнире лиги пощечин Power Slap 19

Василий "Пельмень" Камоцкий. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянин Василий Камоцкий, известный по прозвищу Пельмень, одержал победу над американцем Эвианом Скоттом на турнире лиги пощечин Power Slap 19 в Лас-Вегасе.
  • Все три судьи единогласно отдали победу Камоцкому.
  • Василий Камоцкий дебютировал в Power Slap в июне 2024 года и уже завоевал чемпионский титул, победив в одном из поединков, но позже уступил пояс американцу Коа Вирнесу.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россиянин Василий Камоцкий, известный по прозвищу Пельмень, одержал победу над американцем Эвианом Скоттом на турнире лиги пощечин Power Slap 19, который прошел в Лас-Вегасе.
Все три судьи единогласно отдали победу Камоцкому. Россиянин прервал серию из двух поражений.
Камоцкий дебютировал в Power Slap в июне 2024 года, нокаутировав поляка Камила Марусажа. После этого он трижды встречался с американцем Коа Вирнесом. Во втором поединке 30 января 2025-го россиянин победил решением судей и завоевал чемпионский титул Power Slap, но позже в третьей схватке уступил пояс Вирсену.
Лига пощечин Power Slap организована генеральным директором Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом.
