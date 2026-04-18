Вице-премьер Италии призвал ЕС вернуться к закупкам российского газа - РИА Новости, 18.04.2026
23:15 18.04.2026 (обновлено: 23:37 18.04.2026)
Вице-премьер Италии призвал ЕС вернуться к закупкам российского газа

Сальвини вновь выступил за возобновление поставок энергоресурсов из России

© РИА Новости / Александр Натрускин
Лидер итальянской партии "Лига Севера" Маттео Сальвини. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выступил за возобновление поставок энергоресурсов из России.
  • Сальвини призвал Брюссель последовать примеру Вашингтона и приостановить действие санкций.
  • Маттео Сальвини раскритиковал предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по борьбе с энергетическим кризисом, назвав их "новым локдауном".
РИМ, 18 апр — РИА Новости. Вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини вновь выступил за возобновление поставок энергоресурсов из России.
"CША только что приостановили действие санкций, блокирующих торговлю и закупки российской нефти, до 16 мая. Это сделала не какая-то маленькая бывшая советская республика, а крупнейшая в мире демократия", — сказал он, выступая в Милане на митинге правых партий ЕС "Патриоты за Европу".
По мнению Сальвини, Брюссель должен последовать примеру Вашингтона.
"Вместо закрытия заводов, школ и больниц давайте вернемся к закупкам газа и нефти по всему миру, включая Россию, поскольку мы не воюем с Россией", — призвал он.
Политик также раскритиковал предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по борьбе с энергетическим кризисом. По его мнению, это будет "новый локдаун".
«
"Европейская комиссия заявляет, что для решения проблемы высоких цен на дизельное топливо, электроэнергию и газ нам необходимо меньше работать, меньше путешествовать, выключать отопление, не пользоваться кондиционерами, выключать свет и меньше освещать наши города", — пояснил лидер "Лиги", добавив, что Италия не намерена действовать таким образом.
Он считает необходимым приостановить действие Пакта стабильности. По мнению Сальвини, "идеологический монстр, называемый "зеленым курсом", ограничивает рост итальянской экономики.
В начале недели фон дер Ляйен признала, что конфликт на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива уже оказывает огромное негативное влияние на экономику ЕС. Из-за этого сообщество за полтора месяца дополнительно потратило на топливо более 20 миллиардов евро.
РоссияБлижний ВостокИталияМаттео СальвиниУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияЭкономика
 
 
